Регион
5 октября, 12:36

В Курской области робот-пылесос «выгорел» на работе и чуть не спалил дом

МЧС РФ: В частном доме Курской области произошёл пожар из-за робота-пылесоса

Робот-пылесос чуть не спалил дом. Обложка © Telegram / МЧС Курской области

В частном доме Щигровского района Курской области произошло возгорание частного дома. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, пламя вспыхнуло из-за робота-пылесоса.

Робот-пылесос чуть не спалил дом. Фото © Telegram / МЧС Курской области

«Пожар произошёл в частном доме в селе Рождественское. О сильном задымлении сообщили хозяева, до прибытия служб они закрыли окна и двери в комнате, чтобы ограничить приток воздуха и замедлить распространение огня», — говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли специалисты. В результате инцидента оказались повреждены напольное покрытие и мебель, а стены были закопчены. В ведомстве установили, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы бытового устройства.

Административное здание на площади 700 квадратов загорелось в Нижегородской области

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. По предварительным данным, возгорание связано со зданием Особой экономической зоны «Технополис Москва». По последней информации, пострадавших в результате происшествия нет.

