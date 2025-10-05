В Курской области робот-пылесос «выгорел» на работе и чуть не спалил дом
МЧС РФ: В частном доме Курской области произошёл пожар из-за робота-пылесоса
Робот-пылесос чуть не спалил дом. Обложка © Telegram / МЧС Курской области
В частном доме Щигровского района Курской области произошло возгорание частного дома. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, пламя вспыхнуло из-за робота-пылесоса.
Робот-пылесос чуть не спалил дом. Фото © Telegram / МЧС Курской области
«Пожар произошёл в частном доме в селе Рождественское. О сильном задымлении сообщили хозяева, до прибытия служб они закрыли окна и двери в комнате, чтобы ограничить приток воздуха и замедлить распространение огня», — говорится в сообщении.
На место оперативно прибыли специалисты. В результате инцидента оказались повреждены напольное покрытие и мебель, а стены были закопчены. В ведомстве установили, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы бытового устройства.
