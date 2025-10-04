Административное здание на площади 700 квадратов загорелось в Нижегородской области

В рабочем посёлке Большое Мурашкино Нижегородской области продолжается масштабная операция по тушению пожара, охватившего административное здание площадью около 700 квадратных метров. Информацию передали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Пожар в Большом Мурашкино. Видео © Telegram / Ni Mash

«В рабочем посёлке Большое Мурашкино, на улице Свободы, 67А, пожарные тушат порядка 700 квадратов. В здании обрушилось перекрытие между цокольным и первым этажами. Из-за этого огонь быстро распространился и перешёл на кровлю», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Ведомство активно наращивает силы для локализации возгорания и предотвращения дальнейшего распространения огня. Установление обстоятельств инцидента контролирует региональная прокуратура. При этом, по данным телеграм-канала Ni Mash, пламя уже перекинулось на историческое здание XIX века, где расположена Большемурашкинская детская школа искусств.

