МЧС: В пожаре у колеса обозрения во Владивостоке никто не пострадал

Приморские сотрудники МЧС потушили крупный пожар во Владивостоке, который вспыхнул в кафе возле колеса обозрения утром 3 октября. Люди не пострадали. По данным спасателей, огонь ликвидировали в 12:26 по местному времени (5:26 мск)

Пожар у колеса обозрения во Владивостоке. Видео © Telegram / МЧС Приморского края

«В 12:26 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — указано в сообщении ГУ МЧС Приморского края в Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит определить точную причину пожара. По факту происшествия идёт проверка.

Как сообщал Life.ru, кафе у колеса обозрения на набережной Спортивной гавани загорелось около 2:40 по московскому времени. Огонь успел охватить около 150 квадратных метров территории.