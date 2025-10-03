Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 02:14

Правительство Приморья: Рухнувший во Владивостоке колледж не был аварийным

Обрушившееся во Владивостоке здание Промышленного колледжа энергетики и связи не было в аварийном состоянии. На время разбирательства учеников перевели в другие корпусы. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Приморского края.

Обрушение колледжа по Владивостоке. Видео © Telegram / Правительство Приморского края

«Важно отметить, что здание не находилось в аварийном состоянии», — уточнили в краевом правительстве.

Там добавили, что пока занятия будут проводить в две смены, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса для всех студентов.

В Нью-Йорке в многоквартирном доме обрушилась часть стены
В Нью-Йорке в многоквартирном доме обрушилась часть стены

Напомним, три этажа колледжа во Владивостоке обрушились около 6 утра 3 октября. К счастью, всё случилось за пару часов до начала занятий, поэтому никто не пострадал. СК уже возбудил уголовное дело о нарушениях безопасности. Точные причины обрушения пока не сообщали.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Правительство Приморского края

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar