Три этажа Промышленного колледжа обрушились утром во Владивостоке

Во Владивостоке рухнуло здание Промышленного колледжа энергетики и связи. Инцидент произошёл 3 октября около 6 утра по местному времени. По факту случившегося уже начала проверку прокуратура и возбудили уголовно дело.

Обрушение колледжа на улице Борисенко попало на видео. На записи видно, как обвалились все три этажа. На месте работают экстренные службы. Территорию вокруг здания оцепили, доступ на место происшествия закрыт.

Обрушение колледжа по Владивостоке. Видео © Telegram / SHOT

Обрушение колледжа по Владивостоке. Фото © Telegram / Следком Приморья

По предварительным данным, никто не пострадал. Студенты должны были прийти на занятия через несколько часов. Местные жители отметили, что летом в здании проводили ремонтные работы. Причин для беспокойства не было. По данным прокуратуры, здание построили в 1972 году.

«В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц», — отметили в прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Приморья, дело возбудили по статье 216 УК — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

