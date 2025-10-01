Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 19:25

В Нью-Йорке в многоквартирном доме обрушилась часть стены

Обложка © Х / Mercury

Обложка © Х / Mercury

В Бронксе произошло частичное обрушение многоквартирного дома, в результате которого была разрушена часть стены. О происшествии сообщили официальные представители Пожарного управления Нью-Йорка.

«Пожарное управление Нью-Йорка реагирует на частичное обрушение здания по адресу Александер-авеню, 207 в Бронксе», — сообщили пожарные в соцсети Х. Информация о пострадавших нет. Предварительной причиной инцидента, по сведениям телеканала ABC, мог стать взрыв газа.

Строительный кран упал в Башкирии, ранены пять человек
Строительный кран упал в Башкирии, ранены пять человек

Ранее Life.ru сообщал, что в Индонезии из-за обрушения школы под бетонными плитами оказались погребены десятки детей, один ученик скончался. По последним данным, в ловушке находились как минимум 65 человек. Окончательное число жертв продолжают уточнять.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar