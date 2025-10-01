В Нью-Йорке в многоквартирном доме обрушилась часть стены

В Бронксе произошло частичное обрушение многоквартирного дома, в результате которого была разрушена часть стены. О происшествии сообщили официальные представители Пожарного управления Нью-Йорка.

«Пожарное управление Нью-Йорка реагирует на частичное обрушение здания по адресу Александер-авеню, 207 в Бронксе», — сообщили пожарные в соцсети Х. Информация о пострадавших нет. Предварительной причиной инцидента, по сведениям телеканала ABC, мог стать взрыв газа.

