Строительный кран упал в Башкирии, ранены пять человек

В башкирском селе Миловка рухнул башенный кран, который устанавливали на строительной площадке. Есть пострадавшие. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Башкортостана, там же публикуются фото с места происшествия.

В Башкирии упал башенный кран. Фото © Telegram / МЧС Башкортостана

Всё случилось на строительной площадке в населённом пункте Миловка, расположенном в Уфимском районе Башкортостана. Во время монтажа башенного крана произошло обрушение его конструкции, в результате чего пострадали люди. Два человека, находившиеся в кабине крана, получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, под падающей конструкцией оказались ещё трое человек на земле, которые также получили ранения.

К счастью, обошлось без жертв. Все пятеро пострадавших были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения Уфы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Обстоятельства, приведшие к инциденту, в настоящее время выясняются. На месте происшествия развёрнуты работы спасательных подразделений МЧС России, Управления гражданской защиты города Уфы и других экстренных служб.

Ранее башенный кран обрушился на бетономешалку на стройке в Москве. Водитель машины чудом не пострадал в результате происшествия. Мужчина успел покинуть кабину незадолго до инцидента.