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5 апреля, 18:23

Башенный кран рухнул на бетономешалку на стройке в Москве

Башенный кран обрушился на бетономешалку на стройке в Москве. Водитель бетономешалки чудом не пострадал в результате происшествия. По данным SHOT, мужчина успел покинуть кабину незадолго до инцидента.

Строительный кран упал на бетономешалку в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Строительный кран упал на бетономешалку в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Строительный кран упал на бетономешалку в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Строительный кран упал на бетономешалку в Москве. Фото © Telegram / SHOT

ЧП произошло 5 апреля днём на севере столицы, на Выборгской улице. Очевидцы отмечают, что земля под краном провалилась. Машинист не успел среагировать, и техника перевернулась. Стрела крана упала прямо на кабину стоящей неподалёку бетономешалки.

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Крановщик получил лишь ушибы. Сотрудники строительной компании сейчас оценивают ущерб и уровень повреждений.

Как сообщал Life.ru, в этот же день в Красноярске сильный ветер сорвал крышу, которая упала на автомобиль. К счастью, в результате инцидента пострадала только машина. Люди отделались лёгким испугом.

Обложка ©

SHOT

Лия Мурадьян
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