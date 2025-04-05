Башенный кран рухнул на бетономешалку на стройке в Москве
Башенный кран обрушился на бетономешалку на стройке в Москве. Водитель бетономешалки чудом не пострадал в результате происшествия. По данным SHOT, мужчина успел покинуть кабину незадолго до инцидента.
ЧП произошло 5 апреля днём на севере столицы, на Выборгской улице. Очевидцы отмечают, что земля под краном провалилась. Машинист не успел среагировать, и техника перевернулась. Стрела крана упала прямо на кабину стоящей неподалёку бетономешалки.
Крановщик получил лишь ушибы. Сотрудники строительной компании сейчас оценивают ущерб и уровень повреждений.
Как сообщал Life.ru, в этот же день в Красноярске сильный ветер сорвал крышу, которая упала на автомобиль. К счастью, в результате инцидента пострадала только машина. Люди отделались лёгким испугом.