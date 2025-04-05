Опубликовано видео из машины, на которую упала крыша в Красноярске

В социальных сетях появилось видео изнутри автомобиля, на который из-за шторма обрушилась крыша в Вузовском переулке Красноярска. Запись была размещена в группе «ЧП Красноярск». К счастью, в результате инцидента пострадала только машина. Люди отделались лёгким испугом.

Крыша упала на машину в Красноярске из-за шторма. Видео © Telegram / ЧП Красноярск

На кадрах видно, что переднее стекло потрескалось, а на нём лежит крыша. В соцсетях шутят, что красноярцы теперь могут отмечать второй день рождения. Утоняется, что в Вузовском переулке снесло крышу с общежития №14 СФУ.