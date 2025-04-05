Опубликовано видео из машины, на которую упала крыша в Красноярске
Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы
В социальных сетях появилось видео изнутри автомобиля, на который из-за шторма обрушилась крыша в Вузовском переулке Красноярска. Запись была размещена в группе «ЧП Красноярск». К счастью, в результате инцидента пострадала только машина. Люди отделались лёгким испугом.
Крыша упала на машину в Красноярске из-за шторма. Видео © Telegram / ЧП Красноярск
На кадрах видно, что переднее стекло потрескалось, а на нём лежит крыша. В соцсетях шутят, что красноярцы теперь могут отмечать второй день рождения. Утоняется, что в Вузовском переулке снесло крышу с общежития №14 СФУ.
Ранее Life.ru сообщал, что ураган, ударивший по Красноярскому краю, оставил без электричества свыше 90 населённых пунктов. Центральные и южные части региона испытывают влияние мощного ветра, скорость которого превышает 33 м/с. Это явление приводит к образованию пылевых бурь и ускоряет распространение огня. Согласно информации от губернатора, в области ожидается вторая волна шторма.