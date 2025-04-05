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5 апреля, 16:20

Опубликовано видео из машины, на которую упала крыша в Красноярске

Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы

Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы

В социальных сетях появилось видео изнутри автомобиля, на который из-за шторма обрушилась крыша в Вузовском переулке Красноярска. Запись была размещена в группе «ЧП Красноярск». К счастью, в результате инцидента пострадала только машина. Люди отделались лёгким испугом.

Крыша упала на машину в Красноярске из-за шторма. Видео © Telegram / ЧП Красноярск

На кадрах видно, что переднее стекло потрескалось, а на нём лежит крыша. В соцсетях шутят, что красноярцы теперь могут отмечать второй день рождения. Утоняется, что в Вузовском переулке снесло крышу с общежития №14 СФУ.

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Ранее Life.ru сообщал, что ураган, ударивший по Красноярскому краю, оставил без электричества свыше 90 населённых пунктов. Центральные и южные части региона испытывают влияние мощного ветра, скорость которого превышает 33 м/с. Это явление приводит к образованию пылевых бурь и ускоряет распространение огня. Согласно информации от губернатора, в области ожидается вторая волна шторма.

Александра Мышляева
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