Губернатор Котюков не исключил вторую волну шторма в Красноярском крае

Первая волна штормового ветра в центральных и южных районах Красноярского края уже миновала, однако есть вероятность, что вечером ожидается вторая волна ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

«К понедельнику у нас уже будет сводная информация и план работы, как исправить ситуацию, ликвидировать последствия шторма. По прогнозам синоптиков, сейчас ситуация выравнивается, ветер стихает. По крайней мере первая волна миновала, но специалисты не исключают, что к вечеру будет ещё одна», — сказал он РИА «Новости».