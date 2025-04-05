Губернатор Котюков не исключил вторую волну шторма в Красноярском крае
Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы
Первая волна штормового ветра в центральных и южных районах Красноярского края уже миновала, однако есть вероятность, что вечером ожидается вторая волна ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.
«К понедельнику у нас уже будет сводная информация и план работы, как исправить ситуацию, ликвидировать последствия шторма. По прогнозам синоптиков, сейчас ситуация выравнивается, ветер стихает. По крайней мере первая волна миновала, но специалисты не исключают, что к вечеру будет ещё одна», — сказал он РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что ураган, ударивший по Красноярскому краю, оставил без электричества свыше 90 населённых пунктов. Центральные и южные районы региона страдают от сильного ветра, скорость которого превышает 33 м/с. Это природное явление вызывает пылевые бури и способствует быстрому распространению огня.