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5 апреля, 13:29

Губернатор Котюков не исключил вторую волну шторма в Красноярском крае

Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы

Последствия урагана в Красноярске. Обложка © VK / Фобос.Катаклизмы и катастрофы

Первая волна штормового ветра в центральных и южных районах Красноярского края уже миновала, однако есть вероятность, что вечером ожидается вторая волна ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

«К понедельнику у нас уже будет сводная информация и план работы, как исправить ситуацию, ликвидировать последствия шторма. По прогнозам синоптиков, сейчас ситуация выравнивается, ветер стихает. По крайней мере первая волна миновала, но специалисты не исключают, что к вечеру будет ещё одна», — сказал он РИА «Новости».

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Ранее Life.ru сообщал, что ураган, ударивший по Красноярскому краю, оставил без электричества свыше 90 населённых пунктов. Центральные и южные районы региона страдают от сильного ветра, скорость которого превышает 33 м/с. Это природное явление вызывает пылевые бури и способствует быстрому распространению огня.

Александра Мышляева
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