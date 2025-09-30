65 детей погребены заживо под завалами рухнувшей школы в Индонезии
Обложка © ТАСС / ЕРА
В результате обрушения школы в Индонезии погиб ученик. Под слоями бетона остаются заблокированными как минимум 65 детей. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Спасательные команды оперативно наладили подачу кислорода и питьевой воды для учащихся, оказавшихся в ловушке. На кадрах с места происхождения видно, как сотрудник спасательной службы устанавливает контакт с заблокированными детьми, узнаёт об их самочувствии и призывает их сохранять спокойствие до момента эвакуации.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается в активном режиме. Точное число пострадавших в инциденте всё ещё уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал, что 21 сентября в городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания Средней общеобразовательной школы № 5. В момент обрушения никого в здании не было, поэтому люди не пострадали. Уже возбуждено уголовное дело о халатности.
