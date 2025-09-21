Интервидение
21 сентября, 06:44

СК возбудил дело о халатности после частичного обрушения здания школы в Татарске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после частичного обрушения здания школы № 5 в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Частичное обрушение школы в Татарске. Видео © Telegram / СК РФ по Новосибирской области

«21 сентября текущего года утром в городе Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5, никто не пострадал. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В правительстве области уточнили, что всех 210 учеников переведут в школу № 9, которая находится в шаговой доступности. Здание школы № 5 было официально принято администрацией округа к началу учебного года. При этом в городе уже ведётся строительство новой школы на 550 мест в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Напомним, утром 21 сентября в городе Татарск Новосибирской области произошло частичное обрушение здания Средней общеобразовательной школы № 5. По предварительной информации, в момент обрушения ни детей, ни учителей в здании не было, поэтому люди не пострадали.

Обложка © Telegram / СК РФ по Новосибирской области

