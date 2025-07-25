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Регион
25 июля, 07:07

Школа рухнула на детей в Индии, погибли четыре ребёнка

Четверо детей погибли при обрушении школьной крыши в Индии

В Индии обрушилась школа. Обложка © Х / @titu_dipankar

В Индии обрушилась школа. Обложка © Х / @titu_dipankar

Четверо детей погибли при обрушении школы в индийском штате Раджастхан. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб.

Министр образования Раджастхана Мадан Дилавар заявил, что инцидент произошёл во время утренней молитвы. В момент обрушения в образовательном учреждении находилось 25–30 детей. По его словам, 17 пострадавших детей были госпитализированы, а десятки могут оставаться под завалами.

Первые кадры с места ЧП. Видео © Х / @titu_dipankar

Источник сообщил Reuters, что ЧП могло произойти из-за ветхости здания и сильных дождей в регионе. Отмечается, что некоторые из госпитализированных детей находятся в критическом состоянии. На данный момент спасатели с помощью крана продолжают разбирать завалы.

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Напомним, 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель в штате Гуджара самолёт потерпел крушение вскоре после взлёта. По данным источников, перед катастрофой пилот успел объявить сигнал бедствия и сообщить диспетчерам о критической ситуации на борту. Единственный выживший при крушении Boeing 787 Dreamliner в аэропорту Ахмедабада британец Вишваш Рамеш рассказал, что испытывает серьёзные психологические проблемы после трагедии.

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Алиса Хуссаин
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