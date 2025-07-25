Школа рухнула на детей в Индии, погибли четыре ребёнка

Четверо детей погибли при обрушении школы в индийском штате Раджастхан. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб.

Министр образования Раджастхана Мадан Дилавар заявил, что инцидент произошёл во время утренней молитвы. В момент обрушения в образовательном учреждении находилось 25–30 детей. По его словам, 17 пострадавших детей были госпитализированы, а десятки могут оставаться под завалами.

Первые кадры с места ЧП. Видео © Х / @titu_dipankar