Школа рухнула на детей в Индии, погибли четыре ребёнка
Четверо детей погибли при обрушении школьной крыши в Индии
В Индии обрушилась школа. Обложка © Х / @titu_dipankar
Четверо детей погибли при обрушении школы в индийском штате Раджастхан. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб.
Министр образования Раджастхана Мадан Дилавар заявил, что инцидент произошёл во время утренней молитвы. В момент обрушения в образовательном учреждении находилось 25–30 детей. По его словам, 17 пострадавших детей были госпитализированы, а десятки могут оставаться под завалами.
Первые кадры с места ЧП. Видео © Х / @titu_dipankar
Источник сообщил Reuters, что ЧП могло произойти из-за ветхости здания и сильных дождей в регионе. Отмечается, что некоторые из госпитализированных детей находятся в критическом состоянии. На данный момент спасатели с помощью крана продолжают разбирать завалы.
Напомним, 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель в штате Гуджара самолёт потерпел крушение вскоре после взлёта. По данным источников, перед катастрофой пилот успел объявить сигнал бедствия и сообщить диспетчерам о критической ситуации на борту. Единственный выживший при крушении Boeing 787 Dreamliner в аэропорту Ахмедабада британец Вишваш Рамеш рассказал, что испытывает серьёзные психологические проблемы после трагедии.