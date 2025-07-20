«Мучает чувство вины»: Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии страдает от кошмаров
Times: Выживший в авиакатастрофе в Индии теперь страдает от кошмаров
Место падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner. Обложка © Х / The Pulse
Единственный выживший в авиакатастрофе Boeing 787 Dreamliner в Индии британец Вишваш Рамеш страдает от ночных кошмаров и чувства вины. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на его родственников.
«В Индии к Вишвашу Кумару Рамешу относятся с благоговением, но семья говорит, что его мучает чувство вины из-за катастрофы, в которой погиб его брат и ещё 240 человек... Его крупнейшая битва — это принять тот факт, что он единственный человек из 242 пассажиров и членов экипажа, которому удалось выжить», — пишет издание.
По словам родственника, мужчина пока останется в Индии, чтобы восстановиться. Он пока не планирует возвращаться в Великобританию. Уточняется, что пострадавший не может нормально спать и просыпается от кошмаров, в которых вновь оказывается на том злополучном рейсе.
Напомним, 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) разбился самолёт. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлёта. По данным источников, пилот успел объявить сигнал бедствия и сообщить диспетчерам о критической ситуации на борту перед катастрофой.