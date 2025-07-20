«Мучает чувство вины»: Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии страдает от кошмаров

Единственный выживший в авиакатастрофе Boeing 787 Dreamliner в Индии британец Вишваш Рамеш страдает от ночных кошмаров и чувства вины. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на его родственников.

«В Индии к Вишвашу Кумару Рамешу относятся с благоговением, но семья говорит, что его мучает чувство вины из-за катастрофы, в которой погиб его брат и ещё 240 человек... Его крупнейшая битва — это принять тот факт, что он единственный человек из 242 пассажиров и членов экипажа, которому удалось выжить», — пишет издание.