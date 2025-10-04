Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 07:26

Под Волгоградом после падения вражеского дрона произошло возгорание травы

Бочаров: После падения украинского БПЛА в Волгоградской области загорелась трава

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chai chaiyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chai chaiyo

В Кумылженском районе Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности после падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении.

Чрезвычайные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. О пострадавших информации не поступало.

В Ростовской области три населённых пункта остались без света из-за атаки БПЛА
В Ростовской области три населённых пункта остались без света из-за атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что в Воронежской области падение дрона привело к повреждению промышленного здания и хозяйственной постройки. В одном из производственных корпусов оказалась повреждена кровля и выбиты стекла, а в частном секторе осколками был пробит навес сарая. В общей сложности над областью было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Андрей Бочаров
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar