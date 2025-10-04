Под Волгоградом после падения вражеского дрона произошло возгорание травы

В Кумылженском районе Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности после падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами», — говорится в сообщении.

Чрезвычайные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации пожара. О пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области падение дрона привело к повреждению промышленного здания и хозяйственной постройки. В одном из производственных корпусов оказалась повреждена кровля и выбиты стекла, а в частном секторе осколками был пробит навес сарая. В общей сложности над областью было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.