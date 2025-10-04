Валдайский форум
4 октября, 04:32

В Ростовской области три населённых пункта остались без света из-за атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников были обесточены три населённых пункта. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Само нападение было отражено в пяти районах области.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Люди не пострадали. Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский», — написал Слюсарь.

В Чертковском районе падение фрагментов дронов вызвало возгорание травы, пожар потушен на площади 600 квадратных метров. Восстановительные работы аварийные службы проведут в светлое время суток.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 117 украинских дронов над регионами России

А ранее губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении семи беспилотников в небе над городом Кириши. После инцидента возникло возгорание в промзоне, которое в настоящее время ликвидировано. В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

