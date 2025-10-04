Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 00:46

Губернатор Дрозденко: В Киришах после атаки ВСУ произошло возгорание в промзоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Жители города Кириши в Ленобласти сообщают о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, уже уничтожено несколько украинских беспилотников, сообщает SHOT.

По словам местных жителей, около трёх часов ночи на окраине города были слышны характерный звук пролетающих БПЛА и несколько последующих взрывов. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.

Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов противовоздушной обороны. Есть возгорание в промзоне, пожарные службы приступили к тушению.

В Горловке из-за атаки ВСУ повреждены дома и образовательное учреждение
В Горловке из-за атаки ВСУ повреждены дома и образовательное учреждение

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах также возможно временное ухудшение качества мобильной связи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar