Губернатор Дрозденко: В Киришах после атаки ВСУ произошло возгорание в промзоне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Жители города Кириши в Ленобласти сообщают о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, уже уничтожено несколько украинских беспилотников, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, около трёх часов ночи на окраине города были слышны характерный звук пролетающих БПЛА и несколько последующих взрывов. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.
Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов противовоздушной обороны. Есть возгорание в промзоне, пожарные службы приступили к тушению.
Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах также возможно временное ухудшение качества мобильной связи.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.