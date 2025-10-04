Губернатор Дрозденко: В Киришах после атаки ВСУ произошло возгорание в промзоне

Жители города Кириши в Ленобласти сообщают о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, уже уничтожено несколько украинских беспилотников, сообщает SHOT.

По словам местных жителей, около трёх часов ночи на окраине города были слышны характерный звук пролетающих БПЛА и несколько последующих взрывов. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.

Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов противовоздушной обороны. Есть возгорание в промзоне, пожарные службы приступили к тушению.

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах также возможно временное ухудшение качества мобильной связи.