4 октября, 00:01

Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

Опасность атаки беспилотников объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор также отметил, что в некоторых районах возможно временное ухудшение качества мобильной связи.

В аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги ввели план Ковёр
Ранее атака Вооружённых сил Украины привела к повреждениям объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации в Горловке в Донецкой Народной Республике. Вследствие массовой атаки БПЛА в центре города также повреждён ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования. Была ранена мирная жительница.

