3 октября, 20:56

В аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги ввели план Ковёр

Обложка © Life.riu

В ночь с 3 на 4 октября в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

«Аэропорты: Волгоград, Саратов («Гагарин»), Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта. Там подчеркнули, что ограничения направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

Ранее в пятницу, 3 октября, сообщалось, что аэропорт Мюнхена приостановил работу после обнаружения над взлётным полем неопознанных беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествия в воздушной гавани застряли сотни пассажиров. Позднее появилась информация о том, что первоначально эти БПЛА были замечены над объектами Министерства обороны Германии.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

