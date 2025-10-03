В аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги ввели план Ковёр
Обложка © Life.riu
В ночь с 3 на 4 октября в аэропортах Волгограда, Саратова и Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.
«Аэропорты: Волгоград, Саратов («Гагарин»), Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта. Там подчеркнули, что ограничения направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей самолётов.
Ранее в пятницу, 3 октября, сообщалось, что аэропорт Мюнхена приостановил работу после обнаружения над взлётным полем неопознанных беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествия в воздушной гавани застряли сотни пассажиров. Позднее появилась информация о том, что первоначально эти БПЛА были замечены над объектами Министерства обороны Германии.
