4 октября, 02:18

Губернатор Дрозденко: Над Киришами сбили 7 БПЛА, пожар в промзоне ликвидирован

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силами противовоздушной обороны в небе над городом Кириши Ленинградской области уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. После инцидента возникло горение в промзоне, которое в настоящее время ликвидировано.

«По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 октября жители города Кириши слышали звуки взрывов. Около трёх часов ночи на окраине города были слышны характерный звук пролетающих БПЛА и несколько последующих взрывов. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о работе расчётов ПВО и о возникшем возгорании в промзоне, к тушению которого незамедлительно приступили пожарные службы.

Антон Голыбин
