Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 октября, 05:32

Промышленное здание повреждено в Воронежской области после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

В результате падения дрона в Воронежской области пострадали промышленное здание и частная хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он сообщил, что в производственном корпусе повреждена кровля и выбиты стекла, а в частном секторе осколками посечена крыша сарая. Всего в небе над регионом были сбиты 10 БПЛА.

«Пострадавших нет. В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стёкол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки», — уточнил глава региона.

А ранее губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении семи беспилотников в небе над городом Кириши. После инцидента возникло возгорание в промзоне, которое в настоящее время ликвидировано.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

