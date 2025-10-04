Промышленное здание повреждено в Воронежской области после атаки БПЛА

В результате падения дрона в Воронежской области пострадали промышленное здание и частная хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он сообщил, что в производственном корпусе повреждена кровля и выбиты стекла, а в частном секторе осколками посечена крыша сарая. Всего в небе над регионом были сбиты 10 БПЛА.

«Пострадавших нет. В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стёкол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки», — уточнил глава региона.