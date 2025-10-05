Около 50 пожарных тушат возгорание в трёхэтажном здании на Волгоградском проспекте

Крупный пожар вспыхнул в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом оперативно проинформировала пресс-служба МЧС России.

Пожар на Волгоградском проспекте. Видео © Telegram / Москва 24

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к. 11. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в 3-этажном административном здании», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание связано со зданием Особой экономической зоны «Технополис Москва», где интенсивно горит кровля. В оперативных службах уточнили, что площадь возгорания достигла примерно 300 квадратных метров и существует реальная угроза дальнейшего распространения огня.

На месте работают экстренные службы, к тушению привлечены около 50 пожарных и 16 единиц специальной техники. По последней информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что страшный пожар в Калужской области привёл к гибели четырёх человек, включая троих детей. По факту произошедшего Следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.