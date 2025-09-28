Двое погибших при пожаре в Боровске детей находились рядом с очагом возгорания

Следственные органы установили личности всех погибших в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме в Боровске Калужской области. Как сообщила пресс-служба СУ СК по региону, в квартире, ставшей эпицентром возгорания, находились двое из трёх погибших несовершеннолетних.

Видео © Telegram / Калужский Следком

«В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого 27 сентября 2025 года по факту пожара в многоквартирном пятиэтажном доме в Боровске, установлено, что очаг возгорания находился в квартире на первом этаже», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в квартире, ставшей эпицентром пожара, были обнаружены тела пятилетнего и годовалого ребёнка. На других этажах дома найдены тела ещё одного несовершеннолетнего и взрослого мужчины, погибших в результате возгорания.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек, в том числе троих детей, в результате пожара в Калужской области. В связи с происшествием, СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).