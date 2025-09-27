Интервидение
27 сентября, 04:04

Под Смоленском полностью потушили пожар после столкновения грузовика с поездом

Обложка © Telegram / МЧС Смоленской области

В Смоленской области полностью потушили пожар, который произошёл из-за столкновения грузового автомобиля с поездом. О ликвидации возгорания сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области утром 27 сентября.

«По состоянию на 5:35 полная ликвидация пожара», — указано в сообщении МЧС.

Напомним, авария в Смоленской области на железнодорожных путях произошла 26 сентября. В результате столкновения товарного поезда с грузовиком часть состава сошла с рельсов. Пожарные смогли предотвратить распространение пламени на вагоны с древесиной. В результате инцидента отменили несколько поездов между Россией и Белоруссией. Водитель грузовика, который проигнорировал красный сигнал светофора на железнодорожном переезде, погиб на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

