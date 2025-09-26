Интервидение
26 сентября, 08:41

Ряд поездов между Белоруссией и Россией отменили из-за ЧП в Смоленской области

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Несколько поездов между Россией и Белоруссией отменили из-за столкновения фуры с железнодорожным составом на переезде перегона Рудня — Голынки в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В частности, отменены четыре поезда, которые должны были выполнить рейсы Смоленск — Заольша и Заольша — Смоленск 26 сентября. Сейчас для ликвидации последствий аварии по просьбе РЖД в регион направлены пожарный, аварийно-спасательный и восстановительный поезда БЖД.

Напомним, сегодня в Смоленской области произошла крупная авария с последующим пожаром. Причиной ДТП стало игнорирование грузовиком запрещающего сигнала семафора. В итоге локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов. Сейчас пожарные борются с огнём.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

