МВД назвало причину столкновения грузовика с поездом под Смоленском

В Смоленской области пожарные взяли под защиту составы с пиломатериалами, которым угрожает огонь от горящих на железной дороге цистерн с горючим. По информации оперативных служб, для предотвращения распространения пламени специалисты непрерывно проливают опасные вагоны водой, пишет ТАСС.

Возгорание цистерн с ГСМ создало реальную угрозу масштабного пожара, который мог бы перекинуться на соседние составы. Работа пожарных расчётов направлена на недопущение цепной реакции и локализацию угрозы.

Ранее сообщалось, что крупная авария с возгоранием произошла на железнодорожном переезде в Смоленской области. По данным полиции, причиной столкновения грузового поезда с большегрузом стало то, что водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал семафора.

В результате мощного удара локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов. Произошло возгорание, по последним данным, горит шесть цистерн с топливом. Машинист и его помощник с травмами средней тяжести госпитализированы.

Из-за инцидента движение поездов в направлении Рудни ограничено. Автоинспекция рекомендует водителям выбирать другие маршруты. На месте работают экстренные службы.