В Швеции грузовой поезд с боеприпасами сошёл с рельсов из-за сильных ливней

В результате проливных дождей на севере Швеции произошло крушение грузового поезда, перевозившего опасные материалы. Как сообщила телекомпания SVT, инцидент произошёл неподалёку от города Эрншёльдсвик, где несколько вагонов, включая цистерны с боеприпасами и литиевыми батареями, сошли с рельсов и оказались разбросанными вдоль железнодорожного полотна.

По предварительной информации, распространённой управлением транспорта, для полного восстановления путей и ликвидации последствий аварии потребуется несколько недель. Пресс-секретарь ведомства Петер Йонссон подтвердил наличие опасных грузов в составе и указал, что специализированные службы экстренного реагирования уже приступили к работе на месте происшествия.