7 сентября, 19:33

В Швеции грузовой поезд с боеприпасами сошёл с рельсов из-за сильных ливней

Грузовой поезд с боеприпасами сошёл с рельсов в Швеции. Обложка © Х / Lord Bebo

В результате проливных дождей на севере Швеции произошло крушение грузового поезда, перевозившего опасные материалы. Как сообщила телекомпания SVT, инцидент произошёл неподалёку от города Эрншёльдсвик, где несколько вагонов, включая цистерны с боеприпасами и литиевыми батареями, сошли с рельсов и оказались разбросанными вдоль железнодорожного полотна.

По предварительной информации, распространённой управлением транспорта, для полного восстановления путей и ликвидации последствий аварии потребуется несколько недель. Пресс-секретарь ведомства Петер Йонссон подтвердил наличие опасных грузов в составе и указал, что специализированные службы экстренного реагирования уже приступили к работе на месте происшествия.

В результате кораблекрушения у берегов Нигерии погибли более 25 человек
В результате кораблекрушения у берегов Нигерии погибли более 25 человек

Ранее в центре португальского Лиссабона фуникулёр Elevador da Glória сошёл с рельсов. В результате аварии погибли как минимум 17 человек. По предварительной информации, причина инцидента — возможная поломка троса, из-за чего вагон потерял устойчивость и врезался в здание. Транспортное средство оказалось полностью разрушено.

