Число погибших при крушении фуникулёра в Лиссабоне возросло до 17
Обложка © X / Twilight
До 17 увеличилось число жертв крушения фуникулёра «Глория» в Лиссабоне. Двое тяжело раненых скончались в больнице. Об этом сообщил телерадиокомпания RTP.
«Число погибших достигло 17. Число раненых возросло до 21», — говорится в материале.
Среди пострадавших как минимум 11 иностранцев.
Власти Португалии приняли дополнительные меры в связи с ЧП. Так, институт крови и трансплантации запустил план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличил запасы крови в больницах. Тем временем работа лифтов и фуникулёра приостановлена, специалисты проведут технический осмотр.
Напомним, что вчера, 3 сентября, в центре Лиссабона фуникулёр Elevador da Glória сошёл с рельсов. Тогда сообщалось о 15 погибших и около 20 пострадавших. На место аварии выехали около 20 машин скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли доступ в район происшествия.