4 сентября, 10:34

Число погибших при крушении фуникулёра в Лиссабоне возросло до 17

Обложка © X / Twilight

До 17 увеличилось число жертв крушения фуникулёра «Глория» в Лиссабоне. Двое тяжело раненых скончались в больнице. Об этом сообщил телерадиокомпания RTP.

«Число погибших достигло 17. Число раненых возросло до 21», — говорится в материале.

Среди пострадавших как минимум 11 иностранцев.

Власти Португалии приняли дополнительные меры в связи с ЧП. Так, институт крови и трансплантации запустил план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличил запасы крови в больницах. Тем временем работа лифтов и фуникулёра приостановлена, специалисты проведут технический осмотр.

В Португалии объявили траур из-за гибели людей при крушении фуникулёра в Лиссабоне

Напомним, что вчера, 3 сентября, в центре Лиссабона фуникулёр Elevador da Glória сошёл с рельсов. Тогда сообщалось о 15 погибших и около 20 пострадавших. На место аварии выехали около 20 машин скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли доступ в район происшествия.

