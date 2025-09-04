Число погибших при крушении фуникулёра в Лиссабоне возросло до 17

До 17 увеличилось число жертв крушения фуникулёра «Глория» в Лиссабоне. Двое тяжело раненых скончались в больнице. Об этом сообщил телерадиокомпания RTP.

«Число погибших достигло 17. Число раненых возросло до 21», — говорится в материале.

Среди пострадавших как минимум 11 иностранцев.

Власти Португалии приняли дополнительные меры в связи с ЧП. Так, институт крови и трансплантации запустил план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличил запасы крови в больницах. Тем временем работа лифтов и фуникулёра приостановлена, специалисты проведут технический осмотр.