В Португалии объявили траур из-за гибели людей при крушении фуникулёра в Лиссабоне

Правительство Португалии объявило 4 сентября днём национального траура в связи с катастрофой фуникулёра в Лиссабоне, унёсшей жизни как минимум 15 человек. Премьер-министр Луиш Монтенегру принял решение отменить большинство запланированных мероприятий, сохранив лишь заседание Совета министров и дистанционное участие в саммите «коалиции желающих» по украинскому вопросу, сообщает национальная телерадиокомпания RTP.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства потребовал от компетентных органов проведения тщательного расследования для установления всех причин и обстоятельств катастрофы. Власти страны гарантировали полную прозрачность следствия и принятие всех необходимых мер для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Этот фуникулер, являющийся неотъемлемой частью городского ландшафта с XIX века и получивший статус национального памятника в 2002 году, ежегодно перевозит более трёх миллионов пассажиров. Инцидент 2018 года, когда состав сошёл с рельсов, обошёлся без человеческих жертв, однако нынешняя авария стала одной из самых тяжёлых в истории португальской столицы.