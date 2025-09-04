В Португалии объявили траур из-за гибели людей при крушении фуникулёра в Лиссабоне
Место крушения фуникулёра. Обложка © X / Twilight
Правительство Португалии объявило 4 сентября днём национального траура в связи с катастрофой фуникулёра в Лиссабоне, унёсшей жизни как минимум 15 человек. Премьер-министр Луиш Монтенегру принял решение отменить большинство запланированных мероприятий, сохранив лишь заседание Совета министров и дистанционное участие в саммите «коалиции желающих» по украинскому вопросу, сообщает национальная телерадиокомпания RTP.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства потребовал от компетентных органов проведения тщательного расследования для установления всех причин и обстоятельств катастрофы. Власти страны гарантировали полную прозрачность следствия и принятие всех необходимых мер для предотвращения подобных трагедий в будущем.
Этот фуникулер, являющийся неотъемлемой частью городского ландшафта с XIX века и получивший статус национального памятника в 2002 году, ежегодно перевозит более трёх миллионов пассажиров. Инцидент 2018 года, когда состав сошёл с рельсов, обошёлся без человеческих жертв, однако нынешняя авария стала одной из самых тяжёлых в истории португальской столицы.
Напомним, что трагический инцидент произошёл вечером 3 сентября с фуникулёром «Глория», соединяющим центральные районы Лиссабона с живописным кварталом Барриу-Альту. По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать обрыв троса, привёдший к потере управления и столкновению вагонетки со зданием. В момент аварии в салоне могли находиться до 43 человек.