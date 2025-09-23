Интервидение
23 сентября, 07:26

Три фуры и газель столкнулись в смертельном огненном ДТП под Новосибирском

На трассе Иртыш в Новосибирской области столкнулись фуры и газель, погиб человек

Обложка © Telegram / ГУ МВД по Новосибирской области

Крупное ДТП с возгоранием произошло на 1180-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе Новосибирской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МВД по Новосибирской области.

«По предварительной информации 23.09.2025 около 8:00 на 1180 км автодороги р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение четырёх транспортных средств: трёх фур и газели», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погиб водитель легковой машины. При столкновении загорелись одна из фур и «газель», но пожар оперативно потушили.

