22 сентября, 09:16

Шесть подростков пострадали в ДТП в Иркутской области

Обложка © Госавтоинспекция Иркутска

Обложка © Госавтоинспекция Иркутска

Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла вечером 21 сентября на 66-м км автодороги Иркутск — Большое Голоустное. По предварительным данным, 14-летний подросток взял у отца автомобиль «Лада 2107» и поехал кататься с друзьями. За рулем он не справился с управлением, и машина съехала с дороги.

В результате водитель и пятеро пассажиров в возрасте 14–15 лет получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении отца подростка составлен административный материал за передачу транспортного средства лицу без водительских прав. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Иркутской области.

Ранее в Дагестане подросток погиб в ужасном ДТП, когда его друг без прав хотел покатать девочек. 17-летний парень потерял управление на дороге и влетел в бетонный отбойник.

