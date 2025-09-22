Шесть подростков пострадали в ДТП в Иркутской области
Обложка © Госавтоинспекция Иркутска
Шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Иркутской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Авария произошла вечером 21 сентября на 66-м км автодороги Иркутск — Большое Голоустное. По предварительным данным, 14-летний подросток взял у отца автомобиль «Лада 2107» и поехал кататься с друзьями. За рулем он не справился с управлением, и машина съехала с дороги.
В результате водитель и пятеро пассажиров в возрасте 14–15 лет получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в отношении отца подростка составлен административный материал за передачу транспортного средства лицу без водительских прав. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Иркутской области.
