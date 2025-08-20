В Дагестане подросток погиб в ужасном ДТП, когда его друг без прав хотел покатать девочек

В Дагестане 16-летний подросток погиб в ДТП, две несовершеннолетних девушки попали в больницу. Инцидент произошёл вечером 19 августа, около 21:00, на 3-м километре дороги «Бильгади-Чинар» в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / Криминальная Хроника

За рулём «приоры» был 17-летний парень без прав. Он потерял управление на дороге и влетел в бетонный отбойник. Если смотреть сзади, то машина кажется лишь слегка повреждённой, однако спереди её смяло, как алюминиевую банку.

«В результате ДТП 16-летний пассажир скончался на месте происшествия. Ещё два пассажира, девочки 15 и 16 лет, в больнице», — сказано в публикации.

В СК уточнили, что водитель тоже госпитализирован.