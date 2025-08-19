Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 14:22

В Тульской области легковушка протаранила трёх подростков на питбайках

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тульской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тульской области

В минувший понедельник, 18 августа, на 54-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Узловском районе легковой автомобиль протаранил трёх юных мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.

28-летний водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем и столкнулся с тремя питбайками марок KAYO, WELC и LIFAN. На мотоциклах в этот момент ехали трое шестнадцатилетних подростков.

Примечательно, что по закону молодые водители не могли управлять мототранспортном. Защитной экипировки на них не было, но, к счастью, они надели хотя бы шлемы. Это обстоятельство помогло избежать более серьёзных травм, хотя полностью уберечься от повреждений не удалось.

В результате столкновения пострадали водители двух питбайков. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего инцидента.

Число пострадавших в ДТП в Сочи выросло до 5 человек, в их числе ребёнок
Число пострадавших в ДТП в Сочи выросло до 5 человек, в их числе ребёнок

Ранее в Москве два человека погибли в результате столкновения мотоцикла с электровелосипедом. Мотоциклист и его пассажир влетели в столб. Курьеру повезло больше — он с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar