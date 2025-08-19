В Тульской области легковушка протаранила трёх подростков на питбайках

В минувший понедельник, 18 августа, на 54-м километре автодороги Тула — Новомосковск в Узловском районе легковой автомобиль протаранил трёх юных мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.

28-летний водитель Opel Astra потерял контроль над автомобилем и столкнулся с тремя питбайками марок KAYO, WELC и LIFAN. На мотоциклах в этот момент ехали трое шестнадцатилетних подростков.

Примечательно, что по закону молодые водители не могли управлять мототранспортном. Защитной экипировки на них не было, но, к счастью, они надели хотя бы шлемы. Это обстоятельство помогло избежать более серьёзных травм, хотя полностью уберечься от повреждений не удалось.

В результате столкновения пострадали водители двух питбайков. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего инцидента.