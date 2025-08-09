Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом в Москве

Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла с электровелосипедом на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, авария произошла после столкновения мотоцикла с электровелосипедом, в результате чего мотоцикл врезался в столб. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, а курьер, управлявший электровелосипедом, был госпитализирован.

«В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.