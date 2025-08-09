Встреча Путина и Трампа
9 августа, 19:01

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и электровелосипедом в Москве

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла с электровелосипедом на Ходынском бульваре в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, авария произошла после столкновения мотоцикла с электровелосипедом, в результате чего мотоцикл врезался в столб. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, а курьер, управлявший электровелосипедом, был госпитализирован.

«В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте, мужчина-курьер, управлявший электровелосипедом, доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области двое взрослых и один ребёнок погибли в аварии с участием самосвала и легкового автомобиля. Авария случилась на 12-м километре трассы Кашира — Серебряные Пруды — Узловая. Грузовой автомобиль не предоставил преимущество легковому транспорту.

