Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 11:36

Автобус с российскими туристами разбился по пути на фестиваль в Каппадокию

Микроавтобус с туристами из РФ угодил в ДТП по пути в Каппадокию, 6 пострадали

Обложка © turizmnews.com

Обложка © turizmnews.com

Группа российских туристов, направлявшихся на фестиваль в Каппадокии, попала в ДТП на юге Турции. Серьёзная авария произошла в районе Караман, где столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с путешественниками. Об этом сообщил портал TurizmNews.TurizmNews

«По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е.М. находится в тяжёлом состоянии, а остальные — в удовлетворительном», — сказано в публикации.

Автомобиль с российскими туристами двигался из Антальи к месту проведения фестиваля, когда водитель микроавтобуса потерял контроль над транспортным средством после столкновения. Машина врезалась в дорожные знаки и опрокинулась. На место происшествия прибыли многочисленные сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавших оперативно доставили в учебно-исследовательский госпиталь Караман для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств аварии.

В Болгарии россияне пострадали в аварии из-за выехавшей на встречку украинки
В Болгарии россияне пострадали в аварии из-за выехавшей на встречку украинки

Ранее Life.ru рассказывал, что в Псковской области легковушка Hyundai залезла на встречную полосу, откуда на неё вылетел пассажирский автобус. Все пассажиры автомобиля скончались от мощного лобового столкновения.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar