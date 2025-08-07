Автобус с российскими туристами разбился по пути на фестиваль в Каппадокию
Обложка © turizmnews.com
Группа российских туристов, направлявшихся на фестиваль в Каппадокии, попала в ДТП на юге Турции. Серьёзная авария произошла в районе Караман, где столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с путешественниками. Об этом сообщил портал TurizmNews.TurizmNews
«По предварительным данным, пострадали шесть российских туристов. Стало известно, что российский турист Е.М. находится в тяжёлом состоянии, а остальные — в удовлетворительном», — сказано в публикации.
Автомобиль с российскими туристами двигался из Антальи к месту проведения фестиваля, когда водитель микроавтобуса потерял контроль над транспортным средством после столкновения. Машина врезалась в дорожные знаки и опрокинулась. На место происшествия прибыли многочисленные сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавших оперативно доставили в учебно-исследовательский госпиталь Караман для оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств аварии.
