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6 августа, 13:41

В Болгарии россияне пострадали в аварии из-за выехавшей на встречку украинки

DarikNews: В Болгарии произошло ДТП по вине украинки, трое россиян пострадали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

В городе Варна на территории Болгарии произошло ДТП, в которое оказались вовлечены трое граждан России. По данным местной полиции, причиной столкновения стал выезд транспортного средства, управляемого гражданкой Украины, на полосу встречного движения.

«Автомобиль, которым управляла гражданка Украины, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором ехали трое россиян», — сказано в материале издания DarikNews.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

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Ранее авария с летальным исходом произошла на автодороге в Псковской области. Легковой автомобиль Hyundai по неизвестной причине вылетел на встречную полосу, где столкнулся с междугородним автобусом. В результате ДТП все находившиеся в иномарке скончались.

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Ольга Сливченко
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