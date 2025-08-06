В Болгарии россияне пострадали в аварии из-за выехавшей на встречку украинки

В городе Варна на территории Болгарии произошло ДТП, в которое оказались вовлечены трое граждан России. По данным местной полиции, причиной столкновения стал выезд транспортного средства, управляемого гражданкой Украины, на полосу встречного движения.

«Автомобиль, которым управляла гражданка Украины, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, в котором ехали трое россиян», — сказано в материале издания DarikNews.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь, их здоровью и жизни ничто не угрожает.