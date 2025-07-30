В Словении в аварии с участием россиянина погибли пять человек

В северо-восточной части Словении произошло смертельное ДТП с участием россиянина и гражданина Украины. В результате происшествия погибли пять человек. Об инциденте сообщило агентство STA.

Согласно данным полиции города Целе, фургон под управлением украинца столкнулся с грузовым автомобилем, за рулём которого находился гражданин РФ. По предварительной информации, причиной ДТП послужило превышение скорости.

В результате аварии погибли пять человек, ещё один получил тяжёлые травмы. Информация о судьбе россиянина в публикации отсутствует.