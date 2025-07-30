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30 июля, 20:43

В Словении в аварии с участием россиянина погибли пять человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising

В северо-восточной части Словении произошло смертельное ДТП с участием россиянина и гражданина Украины. В результате происшествия погибли пять человек. Об инциденте сообщило агентство STA.

Согласно данным полиции города Целе, фургон под управлением украинца столкнулся с грузовым автомобилем, за рулём которого находился гражданин РФ. По предварительной информации, причиной ДТП послужило превышение скорости.

В результате аварии погибли пять человек, ещё один получил тяжёлые травмы. Информация о судьбе россиянина в публикации отсутствует.

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Ранее смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Лобне Московской области. Там водитель грузовика допустил наезд на пожилую женщину во время движения задним ходом. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. По факту случившегося в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Виталий Приходько
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