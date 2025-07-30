В Лобне водитель грузовика насмерть переехал женщину, когда сдавал назад

Пожилая женщина трагически погибла в подмосковной Лобне — её сбил грузовик, который двигался задним ходом во дворе дома. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Инцидент произошёл на улице Чехова, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Водитель грузовика насмерть переехал женщину в Лобне, когда сдавал назад. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

«По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки «ГАЗ», при движении задним ходом по придомовой территории допустил наезд на женщину 1940 года рождения. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия», — доложила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту случившегося в отношении водителя грузового транспорта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».