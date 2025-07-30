Две моторных лодки и человек за бортом: Водное ДТП произошло в Красноярском крае
SHOT: В Красноярском крае произошло столкновение двух моторных лодок
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В Красноярском крае произошло столкновение двух моторных лодок, сообщает SHOT. Инцидент произошёл в районе села Чунояр, Богучанского района. В результате столкновения из одной из лодок за борт выпал мужчина — по предварительным данным, он мог утонуть.
Поиски пропавшего приостановлены до утра и будут возобновлены с наступлением светлого времени суток.
А ранее рыбацкая вылазка под Петропавловском-Камчатским едва не обернулась трагедией — внезапно накрывшее побережье цунами оставило людей без связи и доступа к дороге.