Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

28 августа, 14:37

В Госдуме нашли способ защитить подростков от ДТП на питбайках

Депутат Метелев: Продажу питбайков подросткам необходимо ограничить

Обложка © Freepik

Миниатюрные мотоциклы, известные как питбайки, предназначенные для внедорожной езды и выполнения акробатических трюков, приобрели огромную популярность среди российской молодёжи. Отсутствие необходимости в водительском удостоверении, обусловленное тем, что питбайк не относится к категории транспортных средств, сделало их особенно привлекательными.

Однако, в связи с участившимися случаями аварий, глава комитета Госдумы Артем Метелев выступил с инициативой по регулированию свободной продажи данной техники. Депутат отметил, что количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков достигло критического уровня.

«Где-то ребята покалечились, где-то просто попались правоохранителям, к сожалению, есть и случаи смертей», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

По словам Метелева, отсутствие необходимости регистрации питбайков в ГИБДД, поскольку они классифицируются как спортивный инвентарь, создаёт ситуацию бесконтрольности, которую необходимо изменить. Депутат также сообщил, что обратился к министру спорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить продажу питбайков только при условии предъявления документа, подтверждающего прохождение специализированных спортивных курсов.

Невидимые и неуправляемые: В России поддержали запрет на питбайки для детей
Напомним, что ранее межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила предложение в Комитет Госдумы по транспорту, предлагая пересмотреть правовой статус питбайков. Эти лёгкие мотоциклы популярны среди подростков, но в настоящее время классифицируются как спортивный инвентарь, что освобождает их от регистрации и необходимости наличия водительского удостоверения.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
