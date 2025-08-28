В Госдуме нашли способ защитить подростков от ДТП на питбайках

Миниатюрные мотоциклы, известные как питбайки, предназначенные для внедорожной езды и выполнения акробатических трюков, приобрели огромную популярность среди российской молодёжи. Отсутствие необходимости в водительском удостоверении, обусловленное тем, что питбайк не относится к категории транспортных средств, сделало их особенно привлекательными.

Однако, в связи с участившимися случаями аварий, глава комитета Госдумы Артем Метелев выступил с инициативой по регулированию свободной продажи данной техники. Депутат отметил, что количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков достигло критического уровня.

«Где-то ребята покалечились, где-то просто попались правоохранителям, к сожалению, есть и случаи смертей», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

По словам Метелева, отсутствие необходимости регистрации питбайков в ГИБДД, поскольку они классифицируются как спортивный инвентарь, создаёт ситуацию бесконтрольности, которую необходимо изменить. Депутат также сообщил, что обратился к министру спорта Михаилу Дегтяреву и главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить продажу питбайков только при условии предъявления документа, подтверждающего прохождение специализированных спортивных курсов.