Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Ярославлем

В результате дорожно-транспортного происшествия в Тутаевском районе Ярославской области два человека погибли, включая несовершеннолетнего подростка, и пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

В Ярославской области в ДТП погибли два человека. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

«На 6 км автодороги «Тутаев-Шопша» Тутаевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota и автомобиля Renault», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Toyota не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault, что стало причиной столкновения. Среди пострадавших числятся четверо несовершеннолетних 2008 года рождения. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой, а межрайонная прокуратура взяла процессуальную проверку под особый контроль.