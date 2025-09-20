Два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

В результате массового столкновения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погибли два человека. О подробностях трагедии сообщили в ГИБДД.

Видео © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области

Авария произошла утром 20 сентября на 334-м километре автодороги. По предварительным данным, автомобиль «Форд» под управлением 65-летнего водителя столкнулся с машинами «Порш Кайен», «ГАЗ» и грузовиком «Даф».

Вследствие полученных травм на месте происшествия скончались как сам водитель иномарки «Форд», так и его пассажир. По предварительной информации, находящие в «Порш Кайене» люди получили травмы. По факту случившегося правоохранительные органы начали процессуальную проверку.