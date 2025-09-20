Интервидение
20 сентября, 12:32

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате массового столкновения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погибли два человека. О подробностях трагедии сообщили в ГИБДД.

Видео © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области

Авария произошла утром 20 сентября на 334-м километре автодороги. По предварительным данным, автомобиль «Форд» под управлением 65-летнего водителя столкнулся с машинами «Порш Кайен», «ГАЗ» и грузовиком «Даф».

Вследствие полученных травм на месте происшествия скончались как сам водитель иномарки «Форд», так и его пассажир. По предварительной информации, находящие в «Порш Кайене» люди получили травмы. По факту случившегося правоохранительные органы начали процессуальную проверку.

Виновник ДТП под Челябинском сбежал от следствия, его ищут уже месяц
Недавно ещё одна жутка авария произошла на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись три автомобиля. Грузовой КамАЗ столкнулся с легковым BMW, от сильного удара иномарку отбросило на отбойник, после чего грузовик врезался в автомобиль МАЗ. К сожалению, авария привела к двум смертям: водитель КамАЗа скончался по пути в больницу в машине скорой помощи, а пассажир BMW погиб на месте до приезда медиков.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Рязанская область
