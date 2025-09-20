Два человека погибли в массовом ДТП на трассе М-5 в Рязанской области
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В результате массового столкновения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Рязанской области погибли два человека. О подробностях трагедии сообщили в ГИБДД.
Видео © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области
Авария произошла утром 20 сентября на 334-м километре автодороги. По предварительным данным, автомобиль «Форд» под управлением 65-летнего водителя столкнулся с машинами «Порш Кайен», «ГАЗ» и грузовиком «Даф».
Вследствие полученных травм на месте происшествия скончались как сам водитель иномарки «Форд», так и его пассажир. По предварительной информации, находящие в «Порш Кайене» люди получили травмы. По факту случившегося правоохранительные органы начали процессуальную проверку.
