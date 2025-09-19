Виновник ДТП под Челябинском сбежал от следствия, его ищут уже месяц

В Челябинской области полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь в розыске виновника ДТП, который уже месяц скрывается от следствия. Речь идёт о 44-летнем Евгении Кудряшове. Его фото и приметы публикует региональный СК.

«В производстве следственного отдела по городу Усть-Катав СУ СК России по Челябинской области находится уголовное дело, возбуждённое 8 сентября 2025 года по факту безвестного исчезновения Кудряшова Евгения Анатольевича 1981 года рождения», — уточнили в ведомстве.

18 августа этого года Кудряшов устроил аварию на своём грузовом автомобиле марки «Скания» на 1626-м километре трассы М5 «Челябинск — Москва». Когда к мету прибыли инспекторы ДПС, мужчина успел скрыться, с тех пор он так и не вышел на связь. Сейчас поисками занимаются правоохранители и волонтёры, но никаких зацепок найти не удалось.

В СК отметили, что Кудряшов в день исчезновения был одет в спортивные штаны серого цвета, светлую футболку с надписью Black, на ногах — чёрные кроссовки, на голове — тёмная бейсболка без надписей и рисунков. Рост мужчины — около 168 сантиметров, вес — примерно 95 килограммов.