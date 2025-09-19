Виновник ДТП под Челябинском сбежал от следствия, его ищут уже месяц
СК просит помощи в розыске мужчины, сбежавшего с места ДТП в Челябинской области
Евгений Кудряшов. Обложка © Telegram / Челябинский следком
В Челябинской области полиция обратилась к гражданам с просьбой помочь в розыске виновника ДТП, который уже месяц скрывается от следствия. Речь идёт о 44-летнем Евгении Кудряшове. Его фото и приметы публикует региональный СК.
«В производстве следственного отдела по городу Усть-Катав СУ СК России по Челябинской области находится уголовное дело, возбуждённое 8 сентября 2025 года по факту безвестного исчезновения Кудряшова Евгения Анатольевича 1981 года рождения», — уточнили в ведомстве.
18 августа этого года Кудряшов устроил аварию на своём грузовом автомобиле марки «Скания» на 1626-м километре трассы М5 «Челябинск — Москва». Когда к мету прибыли инспекторы ДПС, мужчина успел скрыться, с тех пор он так и не вышел на связь. Сейчас поисками занимаются правоохранители и волонтёры, но никаких зацепок найти не удалось.
В СК отметили, что Кудряшов в день исчезновения был одет в спортивные штаны серого цвета, светлую футболку с надписью Black, на ногах — чёрные кроссовки, на голове — тёмная бейсболка без надписей и рисунков. Рост мужчины — около 168 сантиметров, вес — примерно 95 килограммов.
Ранее Life.ru писал, что в Москве нашли двух пропавших мальчиков. Сейчас школьники в безопасности. По предварительной информации, к их исчезновению телефонные мошенники непричастны, хотя один из мальчиков общался с неизвестными в Сети.