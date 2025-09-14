Пропавшего в рязанском лесу грибника нашли мёртвым

Следственный комитет Российской Федерации по Рязанской области инициировал доследственную проверку в связи с обнаружением тела 68-летнего грибника, пропавшего в лесах Клепиковского района. Пенсионер отправился за грибами из деревни Быково 10 сентября и не вернулся домой.

На следующий день, 11 сентября, к масштабным поисковым работам подключились добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые совместно с экстренными службами проводили обследование лесного массива. Тело пенсионера было обнаружено в ходе этих поисковых мероприятий.

Официальный представитель Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Рязанской области Виталий Скворцов сообщил, что на теле погибшего отсутствуют видимые признаки насильственной смерти. Для установления точной причины кончины и всех обстоятельств произошедшего назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление всех факторов, способствовавших трагедии.