Пропавший на утренней пробежке в Петербурге врач найден мёртвым в озере
МЧС: Заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль утонул в Петербурге
Врач Борис Ариэль. Обложка © Wikipedia / Eugene M
Заслуженный врач РСФСР советский и российский патоморфолог Борис Ариэль мог утонуть в озере, когда пошёл купаться после утренней пешей прогулки в Санкт-Петербурге. Его тело уже найдено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
«Уточнение по поисковым работам в Курортном районе. В 16:40 [мск] тело утонувшего мужчины (предположительно, Ариэль Борис Моисеевич 1937 года рождения, заслуженный врач) обнаружено в 40 метрах от берега. Извлечено, передано сотрудникам полиции», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что заслуженный врач России, патологоанатом и доктор медицинских наук Борис Ариэль пропал 13 сентября после утренней прогулки в районе озера Сестрорецкий Разлив в Санкт-Петербурге. Ходьба со скандинавскими палками была его ежедневным ритуалом, но сегодня он не вернулся домой. Возле озера были обнаружены его вещи.