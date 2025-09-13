Пропавший на утренней пробежке в Петербурге врач найден мёртвым в озере

Заслуженный врач РСФСР советский и российский патоморфолог Борис Ариэль мог утонуть в озере, когда пошёл купаться после утренней пешей прогулки в Санкт-Петербурге. Его тело уже найдено. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Уточнение по поисковым работам в Курортном районе. В 16:40 [мск] тело утонувшего мужчины (предположительно, Ариэль Борис Моисеевич 1937 года рождения, заслуженный врач) обнаружено в 40 метрах от берега. Извлечено, передано сотрудникам полиции», — сказано в заявлении.