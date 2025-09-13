Заслуженный врач Ариэль бесследно исчез после прогулки у озера в Петербурге
Врач Борис Ариэль. Обложка © Wikipedia / Eugene M
Заслуженный врач России, патологоанатом и доктор медицинских наук Борис Ариэль пропал 13 сентября после утренней прогулки в районе озера Сестрорецкий Разлив в Санкт-Петербурге. Ходьба со скандинавскими палками была его ежедневным ритуалом, но сегодня он не вернулся домой, сообщает 78.ru.
Ариэль обычно выходил на улицу в 07:00, а возвращался домой к 10:00. Поиски медика уже начались, возле озера были обнаружены его вещи. Самого патологоанатома поблизости не нашли. Знакомые предполагают, что он мог пойти купаться.
Борис Ариэль возглавляет отдел в Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, является членом правления Петербургской ассоциации патологоанатомов, членом диссертационных советов и консультантом Петербургского городского патологоанатомического бюро. За свою карьеру он опубликовал более 350 научных работ.
Ранее стало известно, что в Турции продолжаются поиски 30-летнего россиянина Николая Свечникова, который пропал 25 августа во время заплыва через Босфор. После старта он ушёл с радаров примерно через 500–600 метров. Родные считают организаторов виновными в случившемся и намерены подать на них в суд.