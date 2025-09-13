Заслуженный врач Ариэль бесследно исчез после прогулки у озера в Петербурге

Заслуженный врач России, патологоанатом и доктор медицинских наук Борис Ариэль пропал 13 сентября после утренней прогулки в районе озера Сестрорецкий Разлив в Санкт-Петербурге. Ходьба со скандинавскими палками была его ежедневным ритуалом, но сегодня он не вернулся домой, сообщает 78.ru.

Ариэль обычно выходил на улицу в 07:00, а возвращался домой к 10:00. Поиски медика уже начались, возле озера были обнаружены его вещи. Самого патологоанатома поблизости не нашли. Знакомые предполагают, что он мог пойти купаться.