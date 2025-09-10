Более 250 детей пропали за лето в России, 15 из них погибли

В период с июня по август 2025 года в различных регионах России было зарегистрировано 253 случая исчезновения несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Помощь в поиске детей» «Газете.ru».

Из общего числа пропавших детей живыми были найдены 227 человек, ещё 15 погибли. На данный момент в розыске остаются 11 несовершеннолетних.

Показатели по месяцам распределились следующим образом: 87 случаев пришлось на июнь, 82 — на июль и 84 — на август.

Среди регионов с наибольшим количеством пропавших детей лидером стало Приморье, где было зафиксировано 60 случаев. Далее следуют Калининградская область с 26 случаями, Свердловская область — 19 и Кузбасс — 13.

На Приморский край пришлось почти четверть всех учтённых инцидентов. В проекте отметили, что такая статистика может быть связана не только с реальными угрозами для детей в регионе, но и с высокой активностью и слаженной работой местных волонтёрских поисковых отрядов.