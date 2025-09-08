Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 19:56

Потерявшийся пенсионер провёл в лесах Ленобласти 16 дней и отметил там день рождения

Пропавшего в лесах Ленобласти пенсионера нашли живым спустя 16 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Severin

Пенсионера, который потерялся в лесу Ленинградской области, нашли живым спустя 16 дней. О том, что поиски завершились успешно, сообщает издание «Фонтанка».

68-летний Александр Шавров из деревни Жилоток ушёл за грибами 24 августа и не вернулся. Тогда его родные обратились за помощью к поисковикам.

Добровольцы из отрядов «ЛизаАлерт», «Отклик», «Экстремум» и спасатели две недели искали мужчину, но безрезультатно. Его обнаружили случайно 8 сентября: пенсионера нашли в охотничьем домике далеко в лесу.

В пресс-службе «ЛизыАлерт» пояснили, что всё это время мужчина прятался в избушке, где были продукты. Его вывезли на болотоходе из глухой местности и передали родным.

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный российский альпинист Сергей Мельников. Отправившись с группой на Черничную тропу в качестве гида, он вскоре отстал от туристов из-за сильной усталости. Группа была вынуждена продолжить путь без него и вернулась на базу. Лишь через шесть дней поисков пропавшего гида удалось найти живым.

Александра Мышляева
