Четыре ночи без спальника и еды: Российский альпинист застрял на вершине хребта Аибга
Обложка © VK / Сергей Мельников
В Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный российский альпинист Сергей Мельников. Он проводит уже четвёртую холодную ночь в горах. Об этом сообщает SHOT.
58-летний Сергей Мельников работает гидом. 29 августа он вместе с двумя туристами отправился на Черничную тропу. Вечером следующего дня альпинист прислал тревожное сообщение. Группа была вынуждена остановиться на ночёвку без спальников, что для горных походов — серьёзный риск. Однако уже через сутки его спутники вернулись в Красную Поляну без гида, объяснив, что тот из-за усталости не смог продолжить спуск.
Сейчас Мельников проводит очередную ночь в суровых условиях, лишённый запасов пищи и воды — ночёвка вовсе не входила в его планы. По предварительным данным, он мог заблудиться в темноте и отклониться от маршрута. Спасатели МЧС вместе с кинологами активно ищут Сергея, стараясь как можно скорее вывести его из опасной зоны, а времени остаётся всё меньше.
А 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня и Киргизии. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Сейчас Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции. Наговицину могут признать погибшей. Палатку самой альпинистки на пике Победы снял дрон, на кадрах не видно признаков жизни.