Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 12:31

Четыре ночи без спальника и еды: Российский альпинист застрял на вершине хребта Аибга

Российский альпинист Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае

Обложка © VK / Сергей Мельников

Обложка © VK / Сергей Мельников

В Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный российский альпинист Сергей Мельников. Он проводит уже четвёртую холодную ночь в горах. Об этом сообщает SHOT.

58-летний Сергей Мельников работает гидом. 29 августа он вместе с двумя туристами отправился на Черничную тропу. Вечером следующего дня альпинист прислал тревожное сообщение. Группа была вынуждена остановиться на ночёвку без спальников, что для горных походов — серьёзный риск. Однако уже через сутки его спутники вернулись в Красную Поляну без гида, объяснив, что тот из-за усталости не смог продолжить спуск.

Сейчас Мельников проводит очередную ночь в суровых условиях, лишённый запасов пищи и воды — ночёвка вовсе не входила в его планы. По предварительным данным, он мог заблудиться в темноте и отклониться от маршрута. Спасатели МЧС вместе с кинологами активно ищут Сергея, стараясь как можно скорее вывести его из опасной зоны, а времени остаётся всё меньше.

Вертолёт и десять мужчин: Стало известно, как Наговицину могли спасти с рокового пика Победы
Вертолёт и десять мужчин: Стало известно, как Наговицину могли спасти с рокового пика Победы

А 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня и Киргизии. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Сейчас Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции. Наговицину могут признать погибшей. Палатку самой альпинистки на пике Победы снял дрон, на кадрах не видно признаков жизни.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar