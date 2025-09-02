Четыре ночи без спальника и еды: Российский альпинист застрял на вершине хребта Аибга

В Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный российский альпинист Сергей Мельников. Он проводит уже четвёртую холодную ночь в горах. Об этом сообщает SHOT.

58-летний Сергей Мельников работает гидом. 29 августа он вместе с двумя туристами отправился на Черничную тропу. Вечером следующего дня альпинист прислал тревожное сообщение. Группа была вынуждена остановиться на ночёвку без спальников, что для горных походов — серьёзный риск. Однако уже через сутки его спутники вернулись в Красную Поляну без гида, объяснив, что тот из-за усталости не смог продолжить спуск.