Регион
29 августа, 11:06

В Новой Москве спасатели нашли пожилого грибника, потерявшегося в лесу

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Троицком округе Москвы спасателям удалось отыскать 75-летнего грибника, который заблудился в лесу. Об этом рассказал представитель экстренных служба столицы.

Как передаёт РИА «Новости», 75-летний мужчина из деревни Юрьево в Новой Москве пропал накануне, отправившись в лес за грибами. Ночные поиски не принесли результатов. У грибника с собой был лишь кнопочный телефон, что затрудняло связь. На следующий день для поиска пропавшего пенсионера подключили вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.

«Нашли, обнаружили с воздуха», — пояснил источник, уточнив, что к найденному пенсионеру выдвинулись пешие группы спасателей.

Ранее в Приморье на грибника напал медведь. Инцидент произошёл в лесу неподалеку от дома 39-летнего жителя села Шумное Чугуевского района. Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он находится в сознании.

