В Новой Москве спасатели нашли пожилого грибника, потерявшегося в лесу

В Троицком округе Москвы спасателям удалось отыскать 75-летнего грибника, который заблудился в лесу. Об этом рассказал представитель экстренных служба столицы.

Как передаёт РИА «Новости», 75-летний мужчина из деревни Юрьево в Новой Москве пропал накануне, отправившись в лес за грибами. Ночные поиски не принесли результатов. У грибника с собой был лишь кнопочный телефон, что затрудняло связь. На следующий день для поиска пропавшего пенсионера подключили вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.