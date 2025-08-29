В Новой Москве спасатели нашли пожилого грибника, потерявшегося в лесу
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Троицком округе Москвы спасателям удалось отыскать 75-летнего грибника, который заблудился в лесу. Об этом рассказал представитель экстренных служба столицы.
Как передаёт РИА «Новости», 75-летний мужчина из деревни Юрьево в Новой Москве пропал накануне, отправившись в лес за грибами. Ночные поиски не принесли результатов. У грибника с собой был лишь кнопочный телефон, что затрудняло связь. На следующий день для поиска пропавшего пенсионера подключили вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра.
«Нашли, обнаружили с воздуха», — пояснил источник, уточнив, что к найденному пенсионеру выдвинулись пешие группы спасателей.
